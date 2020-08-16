شكرا لقرائتكم مخاوف أهلاوية من رحيل فايلر بعد بطولة أفريقيا دون ضم صفقات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من القلق والدهشة داخل الشارع الاهلي بسبب رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ضم أكثر من لاعب للأهلي طوال الفترة الماضية الأمر الذي أثار قلق جماهير القلعة الحمراء بل وربما مسئولي النادي خوفاً من إستمرار هذا الرفض وعدم تدعيم الفريق بصفقات قوية ثم يُفاجئ فايلر الجميع ويرحل من النادي بعد إنتهاء مشوار الفريق ببطولة أفريقيا.

فايلر أثار أزمة قبل عدة أسابيع مع الاهلي بسبب تجديد عقده مع النادي وبعد فترة "شد وجذب" جدد المدير الفني عقده مع النادي مع وجود شرط جزائي في عقده يمسح له بالرحيل بعد إنتهاء بطولة أفريقيا وهو ما يعني أن المدير الفني قد يرحل ويترك الاهلي بعد إنتهاء منافسات البطولة الافريقية ليُعاني الفريق إذا لم يتم تدعيم الفريق بصفقات قوية .

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موقف فايلر الرافض لضم صفقات جديدة حالياً بإستثناء طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب بات يُقلق الجماهير الأهلاوية التى كانت تنتظر تدعيماً قوياً للفريق خلال الصيف الجاري لاسيما بعدما تأكيد رحيل أكثر من لاعب عن الفريق بنهاية الموسم الحالي حيث سيرحل ، كلاً من أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي.

وترى الجماهير أيضاً أن الأندية المنافسة وأهمها الزمالك وبيراميدز تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بلاعبين أصحاب قدرات فنية عالية بعكس الحال مع الاهلي الذى إكتفى بصفقة طاهر محمد طاهر وبعدها رفض المدير الفني أكثر من صفقة تم ترشيحها له ، أمثال رباعي بيراميدز، رجب بكار وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد "دونجا" والحارس أحمد الشناوي كما رفض ضم باهر المحمدي لاعب الأسماعيلي وحسام حسن مهاجم سموحة وأسامة جلال مدافع إنبي ورفض إعادة أكثر من لاعب مُعار للأهلي ومنهم صلاح محسن وناصر ماهر من سموحة.