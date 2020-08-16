شكرا لقرائتكم شوقي غريب ينتظر حسم مصير وديات المنتخب الأولمبي فى أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ينتظر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي موقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف- من مصير التوقف الدولي للمنتخبات في شهر أكتوبر من عدمه من أجل حسم الوديات التي سيخوضها المنتخب خلال تلك الفترة.

وكشف شوقى غريب أنه إلى الأن لم يحدد الاتحاد الأفريقي إن كان هناك توقف في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين ، مؤكداً أن هناك العديد من العروض التي يتلقاها المنتخب مثل البرازيل و الأرجنتين ، و هناك عروض أوروبية ولكنه سيحسمها خلال الفترة المقبلة عقب التأكد من وجود أجندة دولية في أكتوبر أو نوفمبر.

وقال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي، لاعب مهم للغاية، وأحد أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية، ولكنه لن يكون متواجدا مع المنتخب الأوليمبي الفترة المقبلة بعد الاتفاق مع حسام البدري على ضمه للمنتخب الأول الذى يستعد لمباريات هامة سواء فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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أضاف شوقى غريب فى تصريحات تليفزيونية أنه اتفق مع حسام البدري على انضمام وتابع غريب:"اتفقت مع حسام البدري على ضم رمضان صبحي لصفوف المنتخب الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو".

وأشار غريب: "بالنسبة لاحتراف رمضان صبحي أو استمراره في الأهلي سيحدده ناديه هيدرسفيلد فهو صاحب الحق الوحيد فى تحديد مستقبله".

وقال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه تقدم ببرنامج الى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل خطة تجهيز المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2021 والتى تبدأ من أول توقف دولي موجود في خطة الاتحاد الدولي.

وأكد شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية: اللجنة الخماسية خاطبت الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماد البرنامج التجهيزي"، مضيفا أن إعداد البطل الأولمبي يحتاج فترة زمنية كافية من أجل حصد ميدالية مناسبة، ونحن نعمل بكامل قوتنا ونشتغل دائما".