شكرا لقرائتكم سلبية مسحة أشرف توفيق مدرب سلة الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أسفرت المسحة الطبية التي أجراها أشرف توفيق المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادى الاهلى عن سلبية العينة ، وعدم اصابته بفيروس كورونا ، والتي تم خضوعه لها أمس السبت ، بعد شكواه من بعض الاعراض خلال الأيام الماضية ، وبعد نتيجة العينة التى جاءت سلبية ،من المقرر أن يقود توفيق تدريبات الفريق غدا فى إطار الاستعداد لنهائيات بطولة الدورى

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يتابع مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب حالة الدكتور أكرم محمد طبيب الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي بعد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي ، ويتابع رؤوف عبد القادر مدير الناشط الرياضي بالأهلي حالة طبيب فريق السلة من أجل تقديم كافة الدعم والمساندة.

أكرم على أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إصابته بفيروس كورونا ، وقال: السلام عليكم طبعا بشكر كل حد كلمني وطمن عليا وكل من ساعدني، أحب اقول اه انا مصاب بكرونا ايجابي وفي الحجر المنزلي" ، وأضاف " دعواتكم لان موضوع مش سهل وربنا فقط الي يعلم.. الحمد لله.. دعواتكم".

من ناحية أخرى ، أشاد أليكس يونج، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلى، بالإجراءات الاحترازية التى اتخذها النادى للحفاظ على سلامة اللاعبين بعد قرار عودة النشاط الرياضى مجددًا، وعبر المحترف الأمريكى بصفوف الأهلى عن سعادته بقرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى مجددًا، خاصة بعد فترة التوقف الطويلة التى تجاوزت الأربعة أشهر؛ نظرًا لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ممارسة كرة السلة من مسببات السعادة له منذ الصغر، والعودة مجددًا أمر أكثر من رائع .