شكرا لقرائتكم سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبين قبل مواجهة إنبى غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عمرو اسماعيل مدير شئون اللاعبين سلبية مسحه كورنا لفريق سموحه قبل مواجهه انبى غداً ، حيث يختتم الفريق بقيادة حماده صدقى استعدادته اليوم لمواجهه الفريق البترولي والمقرر لها الرابعة عصر غداً الاثنين على ملعب بتروسبورت بالجوله العشرين لمسابقة الدورى العام .

وخضع لاعبو سموحه وجهازهم الفنى و الادارى والطبى أمس السبت لمسحه كورنا استعداد لموجهه انبى طبقا لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسه دكتور محمد سلطان والتى ألزمت الاندية باجراء مسحات كورنا قبل 48 ساعة من اى مباراة .

وتعادل سموحة فى مباراته الاخيره مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

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وأخطر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحه بقياده حماده صدقى 25 لاعب من قوام الفريق بالخضوع غداً فى تمام الساعه الواحدة ظهرا بمقر النادى بسموحة لمسحة مباراة إنبي .

واكد الجهاز الفنى أن أي لاعب سيتغيب عن المسحة او التأخيرعن موعدها سيتم استبعاده من تشكيل المباراة وسيتم توقيع عقوبة مالية عليه.

واستئنف الفريق تدريباته بدون راحة صباح اليوم عقب التعادل مع ذئاب الجبل أمس على استاد الاسكندريه بهدف لكل فريق.

ويعود للتشكيل الاساسى كل من محمد كوفى و الترهونى بعد انتهاء الايقاف بينما يستمر غياب الهانى سليمان عن الفريق لتنقيذ عقوبه الايقاف لثلاثه مباريات، كما عاد لتشكيله الفريق السيد فريد مدافع الفريق وحليمو فيما خرج من قائمه الفريق ايضا فوزى الحناوى و محمود عزت .