شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: الزمالك يملك حظوظا فى بطولة الدورى.. والنقطة 40 تبعد الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى أن الاهلى لم يضمن التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم مؤكداً أن الزمالك يملك حظوظ وأمال فى البطولة حتى الان ، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" الدوري مازال فى الملعب وليس هناك فريق ضمن التتويج باللقب ، قد تحدث كبوة للأهلى وقد يعود الزمالك للصدارة والعكس صحيح ، ولكن حسم البطولة لايزال غير واضح "

وتابع سعفان الصغير:" الاسماعيلى هدفه المربع الذهبى وسنعمل على تحقيق هذا الهدف بداية من مواجهة وادى دجلة الاربعاء المقبل"

ويضيف مدرب حراس الاسماعيلى:" صراع الهبوط مشتعل ولكنى أرى أن النقطة 40 ستكون محطة الامان للنجاة من الهبوط للقسم الثانى".

ويستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته اليوم الأحد، استعدادا للقاء وادى دجلة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية ، لحساب الجولة العشرين بمسابقة الدورى المحلى ، وكان جوميز قد منح لاعبيه راحة قصيرة من المران أمس السبت ، وكان الحكم أحمد الغندور قد أعلن فوز الإسماعيلى بشكل اعتبارى على المصرى ، نظرا لعدم حضور لاعبى الأخير خلال اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 للمسابقة.

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ويحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22

فى سياق أخر ، شهدت الساعات الماضية انفراجة فى أزمة عودة أجانب النادى الاسماعيلى من بلادهم حيث أخطر الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق إدارة الدراويش بحصولهم على الموافقات الامنية وقيامهم بالبدء فى حجز تذاكر الطيران للعودة للقاهرة فيما لايزال موقف الاوغندى باتريك كادو لاعب الفريق غامضاً فى ظل استمرار تعليق رحلات الطيران ببلاده بسبب جائحة كورونا ، وواجه الاسماعيلى فى عودة لاعبيه الاجانب للقاهرة بعد سفرهم لبلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

وتسبب الثلاثى همام طارق وباتريك كادو وشيلونجو لاعبو الإسماعيلى فى إثارة حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاسيما أن الثلاثى أخطروا الجهاز الفنى أنهم لا يتدربون سوى التدريبات البسيطة فى المنزل، بينما أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق أنه يتدرب فى الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنياً وبدنياً للظهور فى تشكيلة الفريق

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.