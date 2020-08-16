شكرا لقرائتكم مدرب المقاولون: كورونا أزال الفوارق بين الأندية وتراجع مستوى الأهلى خير دليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني وضع هدفاً أمامه منذ بداية الموسم، وهو الوصول إلى المربع الذهبي والحفاظ على مركزه من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية، وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة، أن استئناف النشاط الكروي بعد كورونا أزال الفوارق بين جميع الفرق، حتى النادي الأهلي الذي كان متميزاً عن الجميع في الدور الأول تراجع بعد التوقف الطويل.

واصل عبد الغني: جميع الفرق متساوية في الحظوظ بعد استئناف النشاط، واذا ضغطنا على أنفسنا واجتهدنا قليلاً يمكن حصد وصافة الدوري بسهولة جداً.

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واستكمل: الانتاج الحربي فريق جيد للغاية ولديه العديد من العناصر المميزة، واستطاع أن يجاري الأهلي متصدر الدوري، ولديه مدرب مخضرم وهو كابتن مختار، ونحن نحترم الفريق جداً، ولكننا أيضاً لن نفرط في نقاط اللقاء للحفاظ على مركزنا في ظل اشتعال المنافسة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا أمس، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربى، والتى تقام غداً الاثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدورى، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.