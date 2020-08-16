شكرا لقرائتكم صالح جمعة عن مواجهة أسوان في الدوري : جاهزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يواصل صالح جمعة لاعب وسط الأهلي استعداداته لمواجهة أسوان السبت المقبل ضمنة منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث نشر صالح صورة تدريباته عبر موقعه الرسمي على فيس بوك معلقا عليها جاهزين.



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ويصر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى على عدم الاعتماد على صالح رغم جاهزيته حيثيأتي غضب اللاعب بسبب تذبذب موقف المدرب السويسري معه فالأخير قال للاعب منذ فترة : سأعتمد عليك في الفترة المقبلة"، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث فلم يشارك صالح في مباراتين وديتين خاضهم الفريق قبل عودة الدوري أمام سموحة والجونة قبل أن يفجر فايلر مفاجأة بعدم مُمانعته رحيل صالح وهو ما أغضب الأخير بشدة خاصة وأنه إلتزم كثيراً في التدريبات الماضية وأنقص وزنه ومع ذلك لم يفي فايلر بوعده.

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ووافق فايلر على عودة صالح جمعة للمشاركة في التدربات الجماعية بعدما كان يخوض التدريبات بشكل منفرد ، عقب شعور الجهاز الفني بالتزام اللاعب ووجود نية للتغيير من نفسه والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وشارك صالح جمعة، لاعب الفريق في جزء من المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة ، وخاض جمعة المران البدني كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية ضمن البرنامج المحدد له من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.