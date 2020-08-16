شكرا لقرائتكم هاميلتون يواصل الانتصارات ويتوج بجائزة إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس للمرة الرابعة بسباق جائزة إسبانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الأحد، ليؤكد مجددا هيمنته على بطولة العالم.

ووسع ساق فريق مرسيدس-الذي يهدف لتحقيق لقبه العالمي السابع لمعادلة الرقم القياسي- صدارته لفئة السائقين بعدما تفوق على ماكس فيرشتابين، الذي كان قد تفوق عليه في سباق بريطانيا الذي أقيم الأسبوع الماضي بسبب استراتيجية الإطارات.

وجاء فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، في المركز الثالث وحصل على نقطة إضافية بعد أن حقق أسرع زمن للفة. وأدى توقف المحرك في سيارة فيراري الخاصة بالسائق تشارلز لوكلير لخروجه من السباق، فيما أنهى زميله سيبستيان فيتيل السباق في المركز السابع. ويُستأنف الموسم يوم 30 أغسطس في بلجيكا.