شكرا لقرائتكم بيكنباور يطالب بإعادة مولر إلى المنتخب الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية بالترحيب مرة أخرى بتوماس مولر، لاعب بايرن ميونخ في المنتخب الألماني بعد مستوياته المذهلة خلال الموسم الحالي.

وكان يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني قرر استبعاد توماس مولر، ماتس هوميلز، وجيروم بواتينغ من المنتخب بشكل دائم في 2019، وذلك عقب الخروج من دور المجموعات في كأس العالم الأخيرة في روسيا صيف 2018.

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وقال بيكنباور (74 عاماً) لموقع صحيفة "بيلد" الإلكتروني يوم الأحد: يبنغي أن يلعب توماس مولر مع المنتخب الألماني مرة أخرى. لن يكون لدى يواخيم أي مشكلة إذا أعاده للفريق.

وكان مولر (30 عاماً) مؤثرا في الفوز الكبير الذي حققه بايرن على برشلونة 8 - 2 في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وصعود الفريق للدور قبل النهائي حيث يواجه ليون يوم الأربعاء المقبل، حيث يسعى بايرن للتتويج بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخه.

وقال بيكنباور الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ: لم يكن وقت مولر مع بايرن ميونخ سهلا وجلس على مقاعد البدلاء لفترة طويلة. ولكن يجب أن ترى أنه تطور أكثر، مولر الآن هو القائد المطلق، بالتأكيد شخصيته ستساعد المنتخب الوطني.