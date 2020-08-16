السيدة العجوز تغازل صلاح.. بيرلو يُضحي بـ’’ديبالا‘‘ من أجل الفرعون

كتب: ضياء السقا

أثارت تقارير إعلامية، أن يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بداية من الموسم الجديد.

وكشف موقع "كالتشيو مريكاتو" الإيطالي، أن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز، وضع صلاح ضمن حساباته من أجل ضمه لصفوف الفريق، بشرط توافر الأموال فى خزينة "البيانكونيرى"، وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا ببيع عدد من لاعبي الفريق وعلى رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأضاف الموقع أن صفقة التعاقد مع صلاح ستكلف خزينة يوفنتوس نحو 120 مليون يورو، الأمر الذى قد يدفع الإدارة للموافقة على رحيل ديبالا الذي دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني.

وفي حال رحيل ديبالا سيكون صلاح التعويض المناسب له، خاصة أنه يحظى بثقة وإعجاب بيرلو، إذ سيشكل الفرعون مع كريستيانو رونالدو قوة هجومية ضاربة.

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وفي حال نجال المفاوضات مع ليفربول، ستعرض إدارة اليوفي على صلاح ثاني أعلى راتب خلف رونالدو الذي يتقاضى 30 مليون يورو فى الموسم الواحد.

وكانت عدة أندية أوروبية قد وضعت صلاح ضمن اهتماماتها بعد الانجازات التي حققها مع ليفربول، ومنها ريـال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

ويرغب صلاح في الدخول في تحدٍ جديد، بعد تحقيقه لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع الريدز، فضلا عن إحرازه هداف البريميرليج مرتين.

والأجواء الإيطالية ليست غريبة على صلاح، فسبق له اللعب في صفوف فيورنتينا وروما، وحقق نجاحات كبيرة، قبل انتقاله لليفربول.