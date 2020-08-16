بطولة إنكلترا: دي بروين يفوز بجائزة أفضل لاعب

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لندن: أحرز البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2019-2020 الأحد.

ونال دي بروين الجائزة بناء على توصيت حصل على موقع "إي أي سبورتس" المختص بتطوير الألعاب الإلكترونية الذي شمل الجماهير، اضافة الى قادة الاندية العشرين في البرميرليغ ومجموعة من المختصين في كرة القدم.

ويأتي تتويج دي بروين بعد ساعات من توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة أمام ليون الفرنسي 1-3 في ربع النهائي التي سجل فيها هدف فريقه الوحيدة.

وقاد نجم خط الوسط فريقه لاحتلال المركز الثاني في ترتيب البطولة خلف ليفربول بعد معادلته الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد المسجّل باسم الفرنسي تيري هنري لاعب ارسنال السابق (20 تمريرة في موسم 2002-2003)، بالاضافة إلى 13 هدفا.

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ويعد دي بروين (29 عاما) ثالث لاعب بلجيكي يتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة الإنكليزية بعد زميله السابق فنسان كومباني (2011-2012) ولاعب ريال مدريد الإسباني حاليا وتشلسي سابقا ادين هازار 2014-2015.

وتفوق البلجيكي على كل من ترنت ألكسندر-أرنولد وجوردان هندرسون والسنغالي ساديو مانيه (ليفربول) والمهاجم داني اينغز (ساوثمبتون) والحارس نيك بوب (بيرنلي) وهداف البطولة جايمي فاردي (23 هدفا مع ليستر سيتي) الذين نافسوه في القائمة المختصرة النهائية.

وكان ألكسندر-ارنولد حاز على جائزة أفضل لاعب شاب فيما حصل مدربه الألماني يورغن كلوب على لقب أفضل مدرب بعد قيادة ليفربول الى اول لقب في الدوري منذ 30 عاما، والكوري الجنوبي سون-هيونغ-مين جائزة افضل هدف.

يذكر ان جائزة الموسم الفائت كانت من نصيب الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول.