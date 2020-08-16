انطلاق بطولتي التنشيطية للاعبي التنس مع استمرار تأجيل المسابقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت بطولتي التنشيطية الودية تحت إشراف اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي ، للإعمار السنية16 و18 عام ناشئين بمشاركة 12 لاعب، وناشئات بمشاركة 11لاعبة ، حيث تنتهي يوم الجمعة المقبل ، وتقام البطولتين علي ملاعب نادي الصيد ، حيث يتحمل الاتحاد النفقات المالية لهذه البطولات، وتعتبر هاتان البطولتين أحد الخطط البديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية، بسبب عدم حسم الإجراءات الإحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية حتي الآن .
واعتمد اتحاد التنس تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لانطلاق البطولات المحلية فى شهر أغسطس المقبل.
وتعتبر اختصاصات اللجنة الطبية كالتالى:
١- المسئولية عن قرار عودة النشاط فى ضوء الاشتراطات والإجراءات.
٢- متابعة الإجراءات الطبية وعوامل السلامة والأمان بملاعب التدريب والمباريات وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكل لعبة ووفقا لدليل وزارة الشباب والرياضة (اللجنة الطبية العليا) للإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية لعودة النشاط الرياضى بالاتحادات الرياضية.
٣- إمداد أفراد المنظومة الرياضية فى الاتحاد بكل الإجراءات الوقائية وإمدادهم بشكل دورى بكل ما يستجد من معلومات وإرشادات وإجراءات الصحة والسلامة.
٤- إجراء فحوصات الرياضيين فى تدريبات الفرق القومية ومنافسات الاتحاد.
٥- عمل خطة طبية وتنفيذية متماشية مع الإجراءات.
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