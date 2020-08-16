شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولتي التنشيطية للاعبي التنس مع استمرار تأجيل المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت بطولتي التنشيطية الودية تحت إشراف اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي ، للإعمار السنية16 و18 عام ناشئين بمشاركة 12 لاعب، وناشئات بمشاركة 11لاعبة ، حيث تنتهي يوم الجمعة المقبل ، وتقام البطولتين علي ملاعب نادي الصيد ، حيث يتحمل الاتحاد النفقات المالية لهذه البطولات، وتعتبر هاتان البطولتين أحد الخطط البديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية، بسبب عدم حسم الإجراءات الإحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية حتي الآن .

وكان اتحاد التنس قد قرر تأجيل انطلاق مسابقات اللعبة والتى كان مقررًا لها 13 أغسطس الجاري وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير عبر الفيديو كونفرانس، من أجل دراسة الإجراءات الاحترازية وتطبيقها كاملة.

واعتمد اتحاد التنس تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لانطلاق البطولات المحلية فى شهر أغسطس المقبل.

وتعتبر ‫اختصاصات اللجنة الطبية كالتالى:

‫١- المسئولية عن قرار عودة النشاط فى ضوء الاشتراطات والإجراءات.

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‫٢- متابعة الإجراءات الطبية وعوامل السلامة والأمان بملاعب التدريب والمباريات وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكل لعبة ووفقا لدليل وزارة الشباب والرياضة (اللجنة الطبية العليا) للإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية لعودة النشاط الرياضى بالاتحادات الرياضية.

‫٣- إمداد أفراد المنظومة الرياضية فى الاتحاد بكل الإجراءات الوقائية وإمدادهم بشكل دورى بكل ما يستجد من معلومات وإرشادات وإجراءات الصحة والسلامة.