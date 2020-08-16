شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة سموحة لمواجهة إنبى غداً بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حمادة صدقى، المدير الفني لسموحة، على اختيار 22 لاعبا للسفر إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة إنبى المقرر إقامتها فى الرابعة عصر غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز. فيما أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، سلبية مسحة كورونا التى أجراها جميع لاعبى الفريق البترولى والجهاز الفنى والإدارى، مشددًا على أن جميع النتائج ظهرت سلبية ليطمئن الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان على جميع عناصر الفريق قبل المباراة التى ستجمعهم بفريق سموحة.

قائمة سموحة ضمت كلا من: "عمر صلاح، حسين تيمور، أحمد الشيخ، أحمد نبيل، محمد عبد المنعم، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، ايدى ايمومو، يوسف ديوب، ناصر ماهر، أحمد حمص، محمد الترهونى، صلاح محسن، حسام حسن، ديريك نسيبامبى، محمود معاذ، شريف رضا، محمد نادى، أحمد مكى، فارس مجاهد" .

فيما يسعى إنبى فى مواجهة سموحة لاستعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب هزيمته من الأهلى بهدفين دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز ويدخل فريق إنبى مباراته أمام سموحة وهو مُحتلاً المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات وهُزم فى 6 لقاءات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وهُزم فى 3 مباريات، فيما سجل 21 هدفًا واستقبل 19 هدفًا.

ومن المقرر أن يستعيد إنبى جهود محمد شريف في المباراة المقبلة أمام سموحة، وذلك بعدما تغيب اللاعب عن اللقاء الماضى أمام الأهلى، الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر، والتى انتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، والتى غاب عنها اللاعب لوجود بندًا فى عقد استعارته من الأهلى يمنع مشاركته أمام النادى الأحمر، لذلك سيستعيد الفريق البترولى جهوده فى مواجهة سموحة حيث سيعيده حلمى طولان المدير الفنى للفريق لتركيبته الأساسية.