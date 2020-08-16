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الخماسى الحديث يفاضل بين 3 مدن لاستضافة مونديال الشباب والناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل اتحاد الخماسي الحديث، برئاسة شريف العريان، بين القاهرة والإسكندرية والغردقة لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب والتى تستضفها مصر فى فبراير المقبل، وأرسل الاتحاد لجنة لمعاينة الملاعب التى تقدر على استضافة البطولة فى الإسكندرية، ثم إرسال اللجنة إلى الغردقة للمعاينة هناك أيضاً قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المحافظة التى تستيضيف البطولة وإرسالها إلى الاتحاد الدولى للعبة.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد اجتمع خلال الفترة الماضية لإصدار بعض القرارات الخاصة ببطولات اللعبة والمواعيد الجديدة لها بعد إيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار المستجد، وقرر الاتحاد الدولى تأجيل بطولة العالم للشباب هذا العام لتقام في فبراير المقبل .

وأعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن المواعيد الجديدة للبطولات المتبقية للتأهل لأولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها بعد الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث ستقام بطولة العالم للخماسي الحديث ولليزر رن في الفترة من 7 إلى 13 يونيو 2021 في منسيك ببلغاريا، وتعد هذه البطولة هي أخر فرص التأهل لأولمبياد طوكيو، وستعلن قائمة التصنيف الدولي المؤهل للأولمبياد في اليوم التالي للبطولة، وبعد إلغاء باقي سلسلة بطولات كأس العالم موسم 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا بعد إقامة البطولة الأولى التي استضافتها مصر، فقد تم الاتفاق على استكمال باقي سلسلة البطولات في نفس الدول المستضيفة وفي نفس المواعيد عام 2021.

 

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وسيقام كأس العالم بودابست في الفترة من 24 إلى 28 مارس، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 7 إلى 11 أبريل، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 15 إلى 18 إبريل، ويقام نهائي كأس العالم في الفترة من 13 إلى 16 مايو في سول .

 

 

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