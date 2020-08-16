شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسى الحديث يفاضل بين 3 مدن لاستضافة مونديال الشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل اتحاد الخماسي الحديث، برئاسة شريف العريان، بين القاهرة والإسكندرية والغردقة لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب والتى تستضفها مصر فى فبراير المقبل، وأرسل الاتحاد لجنة لمعاينة الملاعب التى تقدر على استضافة البطولة فى الإسكندرية، ثم إرسال اللجنة إلى الغردقة للمعاينة هناك أيضاً قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المحافظة التى تستيضيف البطولة وإرسالها إلى الاتحاد الدولى للعبة.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد اجتمع خلال الفترة الماضية لإصدار بعض القرارات الخاصة ببطولات اللعبة والمواعيد الجديدة لها بعد إيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرر الاتحاد الدولى تأجيل بطولة العالم للشباب هذا العام لتقام في فبراير المقبل .