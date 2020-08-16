شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسى الحديث يفاضل بين 3 مدن لاستضافة مونديال الشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل اتحاد الخماسي الحديث، برئاسة شريف العريان، بين القاهرة والإسكندرية والغردقة لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب والتى تستضفها مصر فى فبراير المقبل، وأرسل الاتحاد لجنة لمعاينة الملاعب التى تقدر على استضافة البطولة فى الإسكندرية، ثم إرسال اللجنة إلى الغردقة للمعاينة هناك أيضاً قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المحافظة التى تستيضيف البطولة وإرسالها إلى الاتحاد الدولى للعبة.
وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد اجتمع خلال الفترة الماضية لإصدار بعض القرارات الخاصة ببطولات اللعبة والمواعيد الجديدة لها بعد إيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرر الاتحاد الدولى تأجيل بطولة العالم للشباب هذا العام لتقام في فبراير المقبل .
وسيقام كأس العالم بودابست في الفترة من 24 إلى 28 مارس، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 7 إلى 11 أبريل، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 15 إلى 18 إبريل، ويقام نهائي كأس العالم في الفترة من 13 إلى 16 مايو في سول .
كانت هذه تفاصيل خبر الخماسى الحديث يفاضل بين 3 مدن لاستضافة مونديال الشباب والناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.