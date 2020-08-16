شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: استاد الاهلى فكرتى..ولا أهتم بإيقاف كهربا وتكفينى العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن فكرة استاد الأهلى فكرته، رافضاً التقليل منها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يريد إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى ويكفيه فقط الحصول على 2 مليون دولار منه. وقال أحمد مرتضى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم، "خطوة استاد الأهلى جيدة للغاية، وأرفض محاولات البعض للتقليل منها، فهى فكرتى من الأساس وعرضتها على محمد كامل وطلبت منه أن ينفذها للأهلى والزمالك مقابل الحصول على رعاية الاستاد لمدة 15 عاماً".

وأضاف عضو مجلس الزمالك :"فى الدوريات الكبرى لابد أن يكون لكل نادٍ استاد، والزمالك عرض عليه استاد بتروسبورت والسكة الحديد ولكننا شرعنا فى خطوات بناء استاد جديد".

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وعن عقوبة كهربا قال أحمد مرتضى منصور، "أراها كافية للغاية، أريد فقط الحصول على 2 مليون دولار من اللاعب ولا أهتم بإيقافه لأنه لن يفيدنى، وسبق وأبلغت اللاعب بأن يحضر عرضاً من الأهلى وكنا سنوافق ويكون أول انتقال مباشر بين الأهلى والزمالك لأن كيميا كهربا مكنتش ماشية مع الزمالك، ولكن اللاعب هرب لرفضنا تعديل عقده وراح للكوبرى البرتغالى وتسبب فى ضياع الدورى على الزمالك لأنه كان لاعبا مؤثرا فى الفريق".

وعن مواجهة مصر المقاصة قال عضو مجلس الزمالك، "الناشئون هم المكسب الحقيقى من المباراة، فقد تعرضوا لظلم شديد ولكن الزمالك سباق دائماً بتقديم المواهب للكرة المصرية ".

وعن الدوري قال أحمد مرتضى، "كنا ضد عودته، ولكن كان قرار الدولة فلابد أن نساعدها لأننا فى مركب واحد، ومش خايف من الكورونا أنا أخشى من دوري الموسم الجديد وربنا يعين اللى هيحط جدول مبارياته".