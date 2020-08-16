شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يستعرض مهاراته أثناء مراوغته نجوم الكاميرون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الكابتن مجدى عبد الغنى، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، على مشاركة جمهوره ذكرياته في الملاعب وصوره مع أصدقائه داخل وخارج المستطيل الأخضر، ويطل علينا البلدوزر بين الحين والآخر بصور وفيديوهات من أرشيف ذكرياته، ونشر مجدي عبد الغني فيديو قديم على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يظهر فيه خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام الكاميرون.

واقتطع مجدي عبد الغني، مقطع فيديو نادر يقدم فيه وصلة لاستعراض مهاراته في الملعب أمام نجوم الكاميرون ويتلاعب بلاعبي الفريق الأشهر في القارة السمراء خلف الفراعنة، وسخر البلدوزر قائلا: " جولة في شوارع الكاميرون".



مجدى عبد الغنى فى المنتخب

كما لا يتوقف الكابتن مجدى عبد الغنى، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق عن استغلال أي فرصة للحديث عن مشاركته في مونديال 1990 بطريقته الطريفة، وهدفه في مرمى المنتخب الهولندي، ونشر نجم المنتخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، جزء من مباراة مصر وهولندا في كأس العالم وظهر وهو يقوم بحركة مهارية في أحد اللاعبين، وعلق قائلا: " كوبري ع الماشي ".

ويواظب الكابتن مجدى عبد الغنى، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، على مشاركة جمهوره صور ذكرياته مع زملائه وأصدقائه بين الحين والآخر، واستعاد مجدي عبد الغني ذكرياته بصورة مع أصدقاءه وعلق قائلا: "لا شىء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب".

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وفي وقت سابق، استعاد مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلي السابق، ذكريات "المصيف" مع نجوم النادي القلعة الحمراء، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر جمعته بحسام البدري مدرب منتخب مصر وعلق عليها، "من ذكريات المعمورة وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوب.. خبراء كرة القدم اللي هيعرفوا يطلعوا منها الأسماء".

وانضم البلدوزر للفريق الأول للنادى الأهلى أواخر موسم 1976-1977، واستمر 12 عاما، حتى احترافه فى صفوف بيرامار البرتغالى لمدة 4 سنوات بداية من موسم 1987/1988، وعاد وختم مشواره الكروى فى صفوف المريخ البورسعيدى موسم 1992/1993، والمقاولون العرب موسم 1993/1994.

وحقق مع الأهلى 18 لقبا، بواقع 8 بطولات دورى أعوام "1977، 1979، 1980، 1981، 1982، 1985، 1986، 1987"، وكأس مصر 5 ألقاب أعوام "1978، 1981، 1983، 1984، 1985"، و5 بطولات أفريقيا أعوام "1982، 1984، 1985، 1986، 1987".