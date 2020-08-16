شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون: الفرق متساوية بعد توقف كورونا.. ولماذا لا نحصد الوصافة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى وضع هدفاً أمامه منذ بداية الموسم، وهو الوصول إلى المربع الذهبى والحفاظ على مركزه من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية. وأضاف نجم الزمالك السابق، فى تصريحات خاصة، أن استئناف النشاط الكروى بعد كورونا أزال الفوارق بين جميع الفرق، حتى النادى الأهلى الذى كان متميزاً عن الجميع فى الدور الأول تراجع بعد التوقف الطويل.

وأضاف عبد الغنى، جميع الفرق متساوية فى الحظوظ بعد استئناف النشاط، وإذا ضغطنا على أنفسنا واجتهدنا قليلاً يمكن حصد وصافة الدورى بسهولة جداً، موضحا أن الإنتاج الحربى فريق جيد للغاية ولديه العديد من العناصر المميزة، واستطاع أن يجارى الأهلى متصدر الدورى، ولديه مدرب مخضرم وهو مختار مختار، ونحن نحترم الفريق جداً، ولكننا أيضاً لن نفرط فى نقاط اللقاء للحفاظ على مركزنا فى ظل اشتعال المنافسة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا أمس، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربى، والتى تقام غداً الاثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدورى، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.