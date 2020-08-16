شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك هذا الموسم أمام مدربيه السابقين قبل مواجهة نادى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة نادى مصر، فى المباراة المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وسيكون الفريق الأبيض أمام مهمة خاصة كون الفريق سيواجه منافسا يقوده أبناء ميت عقبة، حيث يتولى قيادة الجهاز الفني لنادى مصر كل من خالد جلال المدير الفني وأمير عزمى المدرب العام وخالد متولى مدرب الحراس وخالد سعيد مدرب اللياقة البدنية ويعد الرباعى من أبناء النادى الأبيض، ونستعرض في التقرير التالى ما قدمه الزمالك هذا الموسم في الدورى أمام المدربين السابقين الذين تولوا قيادته.



خالد جلال وأمير عزمى

مواجهات الزمالك أمام مدربيه السابقين هذا الموسم

الزمالك فى الدور الأول هذا الموسم أمام المقاصة نجح في الفوز على الفريق الفيومى، بهدف نظيف سجله أحمد زيزو وفى نفس الدور أمام إنبى بقيادة حلمى طولان فاز البترولى على الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وفي الدور ذاته أمام طلائع الجيش بقيادة مدربه السابق طارق يحيى فاز الأخير على الأبيض بنتيجة 3 / 2 فيما تعادل الأبيض سلبيًا مع سموحة تحت قيادة حسام حسن في الدور الأول فيما واجه الزمالك في الدور الثانى مدربه السابق إيهاب جلال الذى يقود حاليا مصر المقاصة وفاز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله حسام أشرف بالأمس وبهذا فاز الزمالك هذا الموسم على مدربيه السابقين في مباراتين وتعرض للخسارة أيضًا في مباراتين وتعادل مرة وحيدة وسجل الفريق الأبيض 5 أهداف وسكنت شباكه مثلهم.

وحقق الزمالك ، أمس، السبت، الفوز على مصر للمقاصة بهدف قاتل سجله حسام أشرف فى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليستعيد الأبيض انتصاراته فى الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى جاء عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بمواجهة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.