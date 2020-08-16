شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف أهلاوية من رحيل فايلر بعد بطولة أفريقيا دون ضم صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من القلق والدهشة داخل الشارع الأهلى بسبب رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، ضم أكثر من لاعب للأهلى طوال الفترة الماضية، الأمر الذى أثار قلق الجماهير الحمراء، بل وربما مسئولى النادى، خوفاً من استمرار هذا الرفض وعدم تدعيم الفريق بصفقات قوية ثم يُفاجئ فايلر الجميع ويرحل بعد انتهاء مشوار الفريق ببطولة أفريقيا.

فايلر أثار أزمة قبل عدة أسابيع مع الاهلى بسبب تجديد عقده مع النادى وبعد فترة "شد وجذب" جدد المدير الفنى عقده مع النادى مع وجود شرط جزائى فى عقده يمسح له بالرحيل بعد انتهاء بطولة أفريقيا وهو ما يعنى أن المدير الفنى قد يرحل ويترك الاهلى بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية ليُعانى الفريق إذا لم يتم تدعيم الفريق بصفقات قوية .

موقف فايلر الرافض لضم صفقات جديدة حالياً باستثناء طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب بات يُقلق الجماهير الأهلاوية التى كانت تنتظر تدعيماً قوياً للفريق خلال الصيف الجارى لاسيما بعدما تأكيد رحيل أكثر من لاعب عن الفريق بنهاية الموسم الحالى حيث سيرحل، كلاً من أحمد فتحى وشريف إكرامى وحسام عاشور ورمضان صبحي.

وترى الجماهير أيضاً أن الأندية المنافسة وأهمها الزمالك وبيراميدز تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بلاعبين أصحاب قدرات فنية عالية بعكس الحال مع الأهلى الذى اكتفى بصفقة طاهر محمد طاهر، وبعدها رفض المدير الفنى أكثر من صفقة تم ترشيحها له، أمثال رباعى بيراميدز، رجب بكار وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد "دونجا" والحارس أحمد الشناوى كما رفض ضم باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى وحسام حسن مهاجم سموحة وأسامة جلال مدافع إنبى ورفض إعادة أكثر من لاعب مُعار للأهلى ومنهم صلاح محسن وناصر ماهر من سموحة.