شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة للاعبى الاتحاد السكندرى قبل مواجهة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى لاعبو الاتحاد السكندرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة المصرى فى الساعة 8 مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة العشرين بالدورى المصرى، حيث يدخل الفريق السكندرى فى معسكرا مغلقا عقب مران اليوم استعدادا لمواجهة الفريق البورسعيدى.

وانتهت مباراة الجونة والاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 21 فى المركز العاشر والاتحاد السكندرى 29 فى المركز الخامس بجدول الدورى المصرى، أحرز للجونة أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء فى الدقيقة 50 وتعادل للاتحاد السكندرى إسلام جمال فى الدقيقة 70.

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واستقر طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندري، على اصطحاب 23 لاعباً للمعسكر هم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل والسيد سالم ومحمود رزق ومروان النجار وأحمد حجى وأحمد نبيل مانجة خالد الغندور والصباحى وخالد قمر ومروان عطية ومحمود شعبان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل وإسلام جمال ويوسف حسن وعبد الغنى محمد ونور السيد وكريم الديب وعمر الميدانى وأحمد رفعت.

فى سياق متصل، طلب طلعت يوسف من عبد الجليل إمام المدير الإدارى للفريق مخاطبة لاعبى الفريق الأفارقة الذين مازالوا فى بلادهم نظرا لغلق المجال الجوى فى بعض البلدان بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العالم الجارى .

ويعانى الاتحاد السكندرى من غياب ثلاثة لاعبين أفارقة، هم الليبى أنيس سالتو والأوغندى إيمانويل أكوى والمالى ويلسون أكاكبو، والأخير يحتاجه طلعت يوسف لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمد أنور بالرباط الصليبى وانتهاء موسمه الكروى مع زعيم الثغر .