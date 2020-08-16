شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: "مرة شفت لاعب أهلاوى سهران زعقتله وقلتله عشان مصلحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تفاصيل حكايته مع لاعب من الأهلى دائم السهر، وقال أحمد مرتضى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لو شوفت لاعب من الزمالك سهران أعتقد هكون زى اللى شاف حد بيخونه وهقلب وشى، وأتذكر مرة رأيت لاعب من الأهلى سهران وجبته وزعقلته ورد عليا قالى أنت مالك قولتله عشان مصلحتك أنا خايف عليك".

وأضاف عضو مجلس الزمالك، "أعتقد أن طريقة شقيقى أمير مختلفة عنى فقد يتعامل بأسلوب آخر."

وتابع أحمد مرتضى، "معنديش صحاب وبحب أتعامل بأصول ولو شوفت لاعب من الزمالك انتقل للأهلى علاقتى بيه هتكون محددة لأنى فى الإدارة بس بردو هسلم عليه ."