شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: التفاوض على الأرض شعارنا مع فخر الدين بن يوسف لتمديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أنه تم التوجه لخوض لقاء المصرى البورسعيدي بعد مخاطبات رسمية من جانب الاتحاد المصرى لكرة القدم بإقامة المباراة فى موعدها. وقال أبوجريشة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو، "الأمور بدأت يحدث فيها حلول بشأن عودة اللاعبين الأجانب، كانت هناك بعض الأزمات بسبب التأشيرات، نحتاج اللاعبين فى المباريات المقبلة".

وأضاف أبو جريشة، "صفحة لقاء المصرى أغلقت تماماً، لدينا علاقات تاريخية مع الفريق البورسعيدى، أرسلنا أكثر من استفسار لاتحاد الكرة، وتم التأكيد على إقامة المباراة فى موعدها، أخرنا السفر إلى الإسكندرية حتى صدور بيان الجبلاية بإقامة المباراة فى موعدها، لم نكن نمانع مطلقا تأجيل المباريات".

وتابع المدرب العام للدراويش، "الحالات فى الإسماعيلى كانت سلبية، وكنا جاهزين للمباراة، ونتمنى الشفاء لجميع لاعبى والجهاز الفنى لفريق المصري، ولا نعرف ماذا سيفعل اتحاد الكرة بشأن تلك المباراة".

وحول تجديد عقد فخر الدين بن يوسف قال أبو جريشة، "تحدثنا مع اللاعب للحضور إلى مصر من أجل الجلوس مع الإدارة والتفاوض على أرض الواقع بشأن البقاء مع الفريق، نتمنى أن يتواجد فى صفوف الإسماعيلي لو أراد التجديد".

Advertisements

وتطرق للحديث عن باهر المحمدى قائلا، "اللاعب بدأ يتدرب معنا، وهو من أهم اللاعبين فى الإسماعيلي، وتلقى بعض العروض الرسمية، لكن إدارة النادى تمسكت به فى ظل حاجة الفريق لجهوده، متمسكين بكل اللاعبين، ومستغرب من الحديث كثيرا عن موقف باهر وعبدالرحمن مجدي".

وأكد أبو جريشة أن مجلس الإدارة متمسك بكل اللاعبين، خاصة أن وضع الإسماعيلى فى جدول الدورى لا يليق به، ولدينا مواجهات قوية فى البطولة العربية، ونحتاج مساندة قوية من الجماهير والإعلام".

ويستأنف الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً للقاء وادى دجلة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية، لحساب الجولة العشرين بمسابقة الدورى المحلى، وكان جوميز قد منح لاعبيه راحة قصيرة من المران أمس السبت، وكان الحكم أحمد الغندور قد أعلن فوز الإسماعيلى بشكل اعتبارى على المصرى، نظرا لعدم حضور لاعبى الأخير خلال اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 للمسابقة.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.