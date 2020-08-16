شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يشارك الجمهور فيديو طريف لحارس الزمالك جنش أثناء مداعبته الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مقطع فيديو طريف لحارس الزمالك محمود جنش على الحساب الرسمي لموقع "تويتر"، اليوم الأحد، وظهر خلاله جنش وهو يجلس على دكة البدلاء بجانب مدرب الزمالك السابق مؤمن سليمان الذى كان يشرح للاعب آخر دوره فى الملعب خلال إحدى المباريات الأفريقية، وحينما اقتربت الكاميرا من المدرب حاول جنش منعها بطريقة طريفة حتى لا يطلع المنافس على طريقة مدربه الخططية.

وكان قد قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على محمود جنش حارس مرمى الفريق، فى مباريات بطولة الدورى الممتاز، وذلك إلى جانب محمد أبو جبل حارس الفريق الذى تولى حراسة المرمى بشكل أساسى خلال فترة إصابة جنش الذى عاد للمشاركة مع الأبيض مؤخرًا فى مواجهة سموحة الودية التى جاءت بمعسكر الفريق ببرج العرب.



محمود جنش

وينوى كارتيرون منح الفرصة لجنش عقب تجهيزه بأفضل صورة خلال الفترة الحالية، بعدما شارك فى الشوط الثانى لمباراة سموحة الودية، وتم وضع برنامجًا له من أجل العودة لحراسة عرين الفريق الأبيض، خاصة فى ظل حاجة الفريق الأبيض إلى خبراته خاصة مع اقتراب منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث يرتبط الأبيض بمواجهة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وفي وقت سابق، ظهر النجم محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادى الزمالك، فى نزهة صيفية مع زوجته وأولاده، بعد انتهاء التدريبات الصباحية للقلعة البيضاء، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة له مع زوجته وأولاده يلعبون فى حمام السباحة.