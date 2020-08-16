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انطلاق بطولة السباحة بالزعانف وسط إجراءات احترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم، الأحد، بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف والمؤجلة منذ شهر مارس الماضي في أعقاب جائحة ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بمقر الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية بمشاركة 46 ناد وأكاديمية ومراكز شباب و 1700 سباح وسباحة في وجود مجلس أدارة الإتحاد برئاسة سامح الشاذلى .

 

ومن المقرر أن تقام منافسات المرحلة الثانية القصيرة علي مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 21 الي 24 أغسطس الجارى.

 

في سباق 4 كم مرحلة 17 سنة بنات حققت لاعبة نادي الإتحاد السكندري المركز الاول فيما حصل علي الميدالياتين الفضية والبرونزية كلا من ساره عبد الغتاخ وروان شريف من نادي القناة .

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وفى سباق تتابع 4*2 كم مختلط 19 سنة تصدر ابطال نادي سموحة وحققو الميدالية الذهبية ، وحصل نادي الاتحاد السكندرى علي الميدالية الفضية ، فيما حقق نادي القناة الميدالية البرونزية.

 

وفي سباق 4 كم مرحلة 17 سنة أولاد حصل السباح محمود وليد من نادي الغابة علي ذهبية السباق فيما حقق أحمد تامر من نادي وادى دجلة الميدالية الفضية ، وأحمد حسين من نادي الرياضى البحرى علي البرونزية .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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