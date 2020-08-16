شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن سلبية مسحة اللاعبين قبل مواجهة انبى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عمرو اسماعيل مدير شئون اللاعبين سلبية مسحة كورنا لفريق سموحة قبل مواجهه انبى غداً، حيث يختتم الفريق بقيادة حماده صدقى استعدادته اليوم لمواجهه الفريق البترولي والمقرر لها الرابعة عصر غداً الاثنين على ملعب بتروسبورت بالجوله العشرين لمسابقة الدورى العام، وخضع لاعبو سموحة وجهازهم الفنى و الإدارى والطبى أمس السبت لمسحة كورنا استعدادا لمواجهة إنبى طبقا لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسه دكتور محمد سلطان والتى ألزمت الاندية باجراء مسحات كورنا قبل 48 ساعة من اى مباراة .

وتعادل سموحة فى مباراته الاخيره مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، وأخطر الجهاز الفنى للفريق الكروى بنادى سموحة بقياده حماده صدقى 25 لاعب من قوام الفريق بالخضوع غداً فى تمام الساعه الواحدة ظهرا بمقر النادى بسموحة لمسحة مباراة إنبي .

وأكد الجهاز الفنى أن أي لاعب سيتغيب عن المسحة او التأخيرعن موعدها سيتم استبعاده من تشكيل المباراة وسيتم توقيع عقوبة مالية عليه.

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واستأنف الفريق تدريباته بدون راحة صباح اليوم عقب التعادل مع ذئاب الجبل أمس على استاد الاسكندريه بهدف لكل فريق.

ويعود للتشكيل الاساسى كل من محمد كوفى و الترهونى بعد انتهاء الايقاف بينما يستمر غياب الهانى سليمان عن الفريق لتنقيذ عقوبه الايقاف لثلاثه مباريات، كما عاد لتشكيله الفريق السيد فريد مدافع الفريق وحليمو فيما خرج من قائمه الفريق ايضا فوزى الحناوى و محمود عزت .