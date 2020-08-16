طارق يحيى: مبطبلش لمرتضى منصور وأوباما وطارق حامد الأكثر تأثيرا بالزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق يحيى، نجم الزمالك السابق والمذيع الحالي بقناة النادي إن مرتضى منصور رئيس الزمالك استطاع أن "يخرج بره الصندوق، ويوفر للنادي ما كان ينقصه خلال فترات سابقة" مضيفا: "مبطبلش لمرتضى منصور". واستطرد يحيى في حوار خاص لـ"الخليج 365" أنه يحترم مشاهدي قناة الزمالك ويتيح فرصا عديدة للجمهور للتواجد بالقناة. Advertisements وعن مواجهاته السابقة للزمالك أيام كان مديرا فنيا لطلائع الجيش قال إن عالم الاحتراف يتطلب ذلك مضيفا: كنت أقوم بواجبي على أكمل وجه ولكن كنت أحمل هم خسارة الزمالك أثناء مواجهته بسبب أبنائي وعائلتي. واستطرد يحيى أن طارق حامد وأوباما هما أكثر اللاعبين تأثيرا على الفريق كما تمنى تحقيق لقب دورى أبطال إفريقيا للزمالك أو الأهلى وأن تكون البطولة مصرية.

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