شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة اتهام الجبلاية لحارس المصرى بالتزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بفتح تحقيق فى أزمة إصابات فريق المصرى بفيروس كورونا بسبب هذا العدد الكبير من الإصابات فى فريق واحد، وهو ما يعكس وجود مشكلة إدارية، ليثير جدلاً كبيراً فى الشارع البورسعيدى لاسيما بعد اتهام حارس الفريق أحمد مسعود بالتزوير، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: لماذا خضع أحمد مسعود للتحقيق فى الجبلاية؟

ج : خضع أحمد مسعود، حارس المصرى، للتحقيق من قبل مسئولى اللجنة القانونية باتحاد الكرة بعد الأنباء التى ترددت عن إجراء أحد اللاعبين مسحة كورونا بدلاً منه منذ عدة أيام، لتقرر اللجنة الخماسية استدعاءه للتحقيق معه فى هذه الواقعة.

س: ما هو قرار الجبلاية عقب التحقيق مع حارس المصرى؟

ج: أجرى مسئولو اتحاد الكرة مسحة كورونا لحارس المصرى أحمد مسعود خلال وجوده صباح اليوم فى مقر اتحاد الكرة لمعرفة استمرار إصابته بفيروس كورونا من عدمه، قبل إصدار القرار النهائى فى الأزمة.

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س: كيف اشتعلت أزمة حارس المصرى مع الجبلاية؟

ج: فوجئ مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة بإعلان المصرى أن حارسه أحمد مسعود مصاب بكورونا، رغم أنه لم يتواجد أثناء إجراء المسحة، وبالتالى لا يصح الإعلان عن كونه مصابا بكورونا وهو لم يتواجد من الأساس، لذا قرر مسئولو الجبلاية التحقيق معه قبل اتخاذ عقوبات صارمة لو ثبتت واقعة التزوير.

س: وماذا عن رد فعل حارس المصرى بعد هذه الاتهامات؟

ج: قال أحمد مسعود حارس مرمى المصرى إنه لا يعانى من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى مسحتين طبيتين وجاءت النتيجة سلبية، ووالدتى توفيت بسبب مرض فى الكبد وليس بسبب الوباء، وقررت اعتزال الكرة لأننى لا أستطيع تحمل هذه الضغوط.

س: كيف عاقب اتحاد الكرة فريق المصرى عقب انسحابه من مباراة الإسماعيلى؟

ج: خسر النادى المصرى مباراته ضد الإسماعيلى مساء الجمعة، بعد اعتباره منسحباً من اللقاء حيث لم يذهب الفريق البورسعيدى لملعب المباراة بسبب اصابات كورونا بالفريق، وتم اعتبار الإسماعيلى فائزا 2/0، وأصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً بعد المباراة أوضح فيه كافة التفاصيل الخاصة بتلك الأزمة، وأكد أنه سيتم تطبيق اللائحة على المصرى بعد انسحابه من مواجهة الإسماعيلي.