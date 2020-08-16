الإسماعيلي: نستهدف النقطة الـ40 في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، أن الفريق يستهدف الوصول إلى النقطة الـ40 لتحسين موقفه في مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الأهلي لم يحسم اللقب رغم ابتعاده بالصدارة.

وقال الصغير، في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد: "نتمنى التوفيق في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل لتحسين مركزنا".

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وأضاف: "المركز الثامن أو التاسع لا يليق بالإسماعيلي، والفوز أمام دجلة سيرتقي بنا عدة مراكز في جدول الترتيب".

وأوضح: "الكل يحارب للوصول إلى النقطة الـ40 لتحسين موقفه، مباريات الدوري مضغوطة حاليا ونخوض مواجهة كل أربعة أيام وسط وجود حالات مصابة بكورونا، لكننا ملتزمين بتوجه الدولة لعودة النشاط".

وأتم مدرب الإسماعيلي تصريحاته بالحديث عن قرب حسم الأهلي للدوري قائلا: "المسابقة لا تزال في الملعب، قد يتعادل الأهلي أو يمر الزمالك بكبوة، لا شيء مستحيل والأمل موجود بين الأهلي والزمالك".