تقارير: تأجيل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم إلى 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير مغربية عن تأجيل مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما كان مقررا إقامة جولاتها الأولى في العام الجاري 2020.

وقالت قناة الرياضية المغربية في تغريدة لها عبر "تويتر" وفقا لمصادر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إنه تقرر تأجيل تصفيات المنطقة الإفريقية لمونديال قطر إلى عام 2021.

Advertisements

أوقعت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 (مرحلة المجموعات) منتخب مصر في المجموعة السادسة إلى جوار أنجولا والجابون وليبيا.

وفي حالة تصدر مصر المجموعة ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى في نوفمبر 2021 من أجل خوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى المونديال.

يُذكر أن كان من المقرر إقامة أول جولتين من تصفيات كأس العالم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، قبل أن يتم التأجيل إلى العام المقبل 2021، وفقا للتقارير المغربية.