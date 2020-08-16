"قيمتهم تزيد عن نصف مليار يورو".. من هم ضحايا مذبحة برشلونة بعد الإذلال أمام بايرن؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

غضب عارم اجتاح مقاطعة كتالونيا معقل فريق برشلونة الإسباني بعد الهزيمة المذلة من بايرن ميونيخ بنتيجة (8-2) وتوديع الفريق لدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

وفرضت الهزيمة "الأكثر إذلالاً في التاريخ الحديث لبرشلونة " كما وصفتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية حالة الطوارئ بين أروقة البلوجرانا بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عرض الفريق بأكمله للبيع مع وجود استثنائات قليلة، بسبب الإخفاقات الأوروبية المتكررة في بطولة دوري الأبطال بالسنوات الأخيرة.

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وعنونت صحيفة "سبورت" غلافها بعنوان "طوارئ في برشلونة"، مضيفة أنه تم إعداد قائمة الضحايا في الفريق، وسيستمع النادي إلى العروض التي ستأتي لـ17 لاعبًا الذين سيتم وضعهم في السوق، بينهم الرباعي جيرارد بيكيه وخوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز باستثناء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني، الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج، والمدافع الفرنسي كليمو لينجليه..

وقالت الصحيفة إن برشلونة يحتاج إلى بيع عدد كبير من اللاعبين لخفض الرواتب، بجانب الحصول على المال لتدعيم الفريق بصفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد، حيث يستهدف النادي ضم لاوتارو مارتينيو مهاجم إنتر ميلان والإسباني إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

وتلبغ القيمة التسويقية للاعبين الـ 17 بحسب موقع "ترانسفيرماركت" المتخصص في الإحصائيات حوالي 555 مليون يورو وهم كالتالي (السعر باللون الأحمر):