أحمد مرتضى: غرامة كهربا "كافية".. وما يهمني حق الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن الغرامة المالية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد محمود عبد المنعم "كهربا" كافية، لافتًا إلى أنه كان عاملًا رئيسيًا في ضياع الدوري من الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي.

ورحل كهربا عن الزمالك في يونيو 2019، قبل أن ينضم لفريق ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي في صيف العام ذاته، ثم انتقل للأهلي في ديسمبر 2019 في صفقة انتقال حر بعد فسخ العقد.

وأقر فيفا بتغريم لاعب الأهلي بقيمة 33 مليون جنيه لصالح الزمالك، وإذا لم يتم دفع الغرامة فسيتم إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر.

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وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو"، قال أحمد مرتضى: "بالنسبة لي أرى أن المبلغ كافيًا، لا أحد يلوي ذراع النادي".

وأضاف: "الكيمياء لخاصة بكهربا لم تتناسب مع نظام وعقلية الزمالك مؤخرًا، كان سببًا رئيسيًا في ضياع الدوري من النادي، تهرب من النادي وغاب عن التدريبات لذلك لم يتم تعديل عقده".

وأتم: "لا يهمني إيقاف اللاعب، ما يهمني هو حصول الزمالك على حقوقه كاملة".