عضو الزمالك: أتوقع عودة رمضان للأهلي.. ولماذا لا نفاوض واحد من أفضل 10 لاعبين في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتوقع عودة رمضان صبحي إلى صفوف الأهلي، لافتًا إلى أنه واحد من أفضل 10 لاعبين في مصر.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو"، قال أحمد مرتضى: "تدخلنا بشكل واضح في صفقة رمضان صبحي، من حقنا التفاوض مع أي لاعب".

وأضاف: "أرسلنا عرضًا رسميًا إلى هدرسفيلد، رمضان صبحي واحد من أفضل 10 لاعبين في مصر".

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وتابع: "أتوقع عودته للأهلي، وأن يتم مراضاته".

وكان الأهلي قد أعلن قبل عدة أيام خروج رمضان من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر، مؤكدًا رغبة اللاعب في الانضمام إلى نادي بيراميدز.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي، انضم إلى صفوف الأهلي معارًا من هدرسفيلد تاون لمدة موسم ونصف (على فترتين)، وحاولت إدارة القلعة الحمراء شراء عقد اللاعب من ناديه الإنجليزي إلا أن رمضان أبدى رغبته في الانتقال لبيراميدز.