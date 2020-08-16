أحمد مرتضى يرفض التقليل من خطوة الأهلي بشأن ملعب السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
رفض أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، التقليل من خطوة الأهلي بشأن ستاد السلام.
وحصل الأهلي على حق انتفاع السلام ليصبح الاستاد الخاص بالفريق الأحمر لاستضافة مبارياته سواء محليًا أو أفريقيًا.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو"، قال أحمد مرتضى: "فكرة الاستادات كانت فكرتي وطرحتها على محمد كامل رئيس شركة بريزينتشين".
وأضاف: "من الصعب ألا يكون للزمالك والأهلي ستاد خاص بكل منهما، أنا ضد التقليل من خطوة الأهلي بشأن ستاد السلام".
وتابع: "نتخذ خطوات جادة في طريق ستاد الزمالك، عُرض علينا بتروسبورت والسكة الحديد".
جدير بالذكر أن النادي الأهلي افتتح ملعبه الجديد بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، وتم تغيير اسمه ليصبح "الأهلي We السلام".
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