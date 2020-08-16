الإسماعيلي يكشف موقفه من باهر المحمدي وبن يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، إن النادي لم يمانع تأجيل مباراته ضد المصري في بطولة دوري we المصري، كما تطرق للحديث عن مستقبل باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف.

وتوجه الإسماعيلي إلى ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندري يوم الجمعة الماضي لمواجهة المصري في المباراة التي كان مقررًا إقامتها ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال أبو جريشة: "توجهنا إلى ملعب الجيش لخوض لقاء المصري بعد مخاطبات رسمية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة المباراة في موعدها".

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وتابع أبو جريشة: "أغلقنا صفحة مباراة المصري، لدينا علاقات تاريخية مع الفريق البورسعيدي، أرسلنا أكثر من استفسار لاتحاد الكرة، وتم التأكيد على إقامة المباراة في موعدها".

وأضاف: "الحالات في الإسماعيلي كانت سلبية، وكنا جاهزين للمباراة، ولم نمانع التأجيل".

وحول تجديد عقد فخر الدين بن يوسف، قال:" تحدثنا مع اللاعب للحضور إلى مصر من أجل الجلوس مع الإدارة والتفاوض بشأن البقاء مع الفريق، نتمنى أن يتواجد في صفوف الإسماعيلي، لو أراد التجديد".

وعن باهر المحمدي، وقال:" عاد للتدريبات، وهو من أهم اللاعبين في الإسماعيلي، وتلقى بعض العروض الرسمية، لكن إدارة النادي تمسكت به في ظل حاجة الفريق لجهوده، متمسكين بكل اللاعبين خاصة أن وضع الفريق في جدول الدوري لا يليق به، ولدينا مواجهات قوية في البطولة العربية، ونحتاج مساندة قوية من الجماهير والإعلام".