المقاصة: حسام أشرف "ضغط علينا".. و5 غيابات أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة، إن نزول حسام أشرف لاعب الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت ساهم في زيادة الضغط على الفريق الفيومي.

ونجح الزمالك في الفوز على نظيره المقاصة بهدف دون رد سجله حسام أشرف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري we المصري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال إبراهيم: "خلال أحداث الشوط الأول لم يكن هناك فرص للزمالك، وكان من الوارد أن يسجل المقاصة أهدافًا في الشوط الأول".

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وأضاف:"قدم الفريقين مباراة جيدة، ولكن مع نزول حسام أشرف في الشوط الثاني ساهم في زيادة الضغط وصناعة عدة فرص للزمالك، حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز".

وواصل:" نحاول العمل بهدوء، سنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة، أمام الجونة، وهدفنا حصد النقاط الثلاث".

وعن مباراة الجونة المقبلة، قال:"سنفتقد جهود باولن فوافي وعمرو مرعي وأحمد محسن وحسني فتحي وميدو جابر، لكننا اعتدنا العمل مع إيهاب جلال على أن يكون كل العناصر في مستوى واحد وجاهزين للمباريات".

جدير بالذكر أن المقاصة سيواجه نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.