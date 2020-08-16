البرتغالي فيرنانديز يرفض مقارنته بالفرنسي " كانتونا" لهذا السبب

رفض البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد فكرة مقارنته بالفرنسي إيريك كانتونا بعد تألق اللاعب البرتغالي مع بداية مشواره في "أولد ترافورد" وأصر على أنه يحتاج إلى حصد الألقاب قبل إمكانية التفكير في الوصول إلى مكانة النجم الفرنسي.

وترك فيرنانديز بصمة واضحة منذ وصوله ليونايتد قادما من سبورتنج لشبونة في يناير الماضي وسجل 11 هدفا وصنع ثمانية أهداف. ليقود يونايتد لاحتلال المركز الثالث في

وقال فيرنانديز (25 عاماً) لموقع النادي: من الرائع بالنسبة لي الاستماع إلى ذلك ووضع اسمي إلى جوار مثل هؤلاء العظماء.

بالنسبة لي كانتونا كان لاعبا مذهلا للنادي وأنا أحتاج إلى أن أفعل الكثير حتى تتم مقارنتي به، أنا سعيد جدا بما حققته لكني لا أشعر بالرضا بعد كما قال المدرب.

يناير الماضي وسجل 11 هدفا وصنع ثمانية أهداف. ليقود يونايتد لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والوصول إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي. وفتح هذا التألق الباب أمام مقارنات مع تأثير كانتونا الذي التحق بتشكيلة المدرب أليكس فيركسون من ليدز يونايتد في منتصف موسم 1992-1993 وقاد يونايتد لحصد لقب الدوري لأول مرة في 26 عاما.وقال فيرنانديز (25 عاماً) لموقع النادي: من الرائع بالنسبة لي الاستماع إلى ذلك ووضع اسمي إلى جوار مثل هؤلاء العظماء.بالنسبة لي كانتونا كان لاعبا مذهلا للنادي وأنا أحتاج إلى أن أفعل الكثير حتى تتم مقارنتي به، أنا سعيد جدا بما حققته لكني لا أشعر بالرضا بعد كما قال المدرب.

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