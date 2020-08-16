لاعبو الجزائر 2019 يتفوقون على الفراعنة في تصويت كاف لأبطال القرن 21

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن نتيجة التصويت التي طرحها مساء أمس للجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعى، لاختيار أبطال القرن الـ21.

ونشر كاف تغريده عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "بعد إحصاء نتائج

التصويت على فيسبوك وتويتر وانستجرام، أبطال الجزائر 2019 يأتون من بعيد ويتفوقون على البطل التاريخي لكأس الأمم الأفريقية مصر".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وضع التصويت أمام الجماهير أمس

بالسبت، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للاختيار ما بين نجوم المنتخب المصري من 2006 ل 2010، وهم محمد أبو تريكة و عصام الحضري، وأحمد أحسن، ومحمد زيدان ووائل جمعة، وفي المقابل نجوم المنتخب الجزائري 2019، وهم : رياض محرز، ورايس إمبولحى، بغداد بونجاح، إسماعيل بن ناصر، جمال بلعمري.