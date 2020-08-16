أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن نتيجة التصويت التي طرحها مساء أمس للجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعى، لاختيار أبطال القرن الـ21.
ونشر كاف تغريده عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "بعد إحصاء نتائجالتصويت على فيسبوك وتويتر وانستجرام، أبطال الجزائر 2019 يأتون من بعيد ويتفوقون على البطل التاريخي لكأس الأمم الأفريقية مصر".
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وضع التصويت أمام الجماهير أمسبالسبت، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للاختيار ما بين نجوم المنتخب المصري من 2006 ل 2010، وهم محمد أبو تريكة و عصام الحضري، وأحمد أحسن، ومحمد زيدان ووائل جمعة، وفي المقابل نجوم المنتخب الجزائري 2019، وهم : رياض محرز، ورايس إمبولحى، بغداد بونجاح، إسماعيل بن ناصر، جمال بلعمري.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الجزائر 2019 يتفوقون على الفراعنة في تصويت كاف لأبطال القرن 21 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.