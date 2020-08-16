إعلان قوائم منتخبي مصر لناشئين وناشئات السلة المشاركين في كأس العالم للمهارات الفردية

أعلنت الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر للناشئين والناشئات تحت 17 سنة عن القوائم النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للمهارات الفردية والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".

ويشارك منتخب مصر للناشئين والناشئات في بطولة كأس العالم للمهارات الفردية في الفترة من 18 لـ 23 أغسطس الجاري على صالة المركز الأولمبي في المعادي.

وأعلن الدكتور رفيق يوسف المدير الفني لمنتخب الناشئين عن قائمة المنتخب التي تضم 10 لاعبين وهم "مؤمن طارق خيري ومحمود وليد عبد المحسن

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وعبد الله ناصر من النادي الأهلي، إبراهيم محمد نبيل وعمر سعد حسن ويس أحمد عبد الفتاح من نادي سبورتنج، عمر محمد الدياسطي ومروان طارق محمد من الاتحاد السكندري، مازن أشرف الذهبي من نادي الشمس".

فيما أعلن كابتن علي هاشم المدير الفني لمنتخب الناشئات عن قائمة تضم 10 لاعبات وهن "فريدة تامر ولجين سامي وفريدة مسعد وفريدة البنداري من نادى الصيد،

هالة علي ورضوى علاء الدين وياسمين علاء الدين وآية خالد الفقي من النادي الأهلي، جنى حازم بركة من نادي الجزيرة وفريدة خالد حسن من نادي سبورتنج".

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للمهارات الفردية تديرها كابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة تحت إشراف لجنة المنتخبات برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة ، وتقام البطولة بين منتخبين في نفس التوقيت "أونلاين" بوجود كل منتخب في بلاده دون أي تنقل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن جدول المسابقة بالكامل ومواعيد المباريات ومنافسي المنتخبات المصرية غدًا فور انتهاء التصفيات الأولية في بعض القارات.