بيكنباور يطالب بعودة مولر لصفوف المنتخب الألماني

أشاد فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية بتوماس مولر، لاعب بايرن ميونخ بعد مستواه المذهل في الموسم الحالي.

وقال بيكنباور 74 عاماً لصحيفة "بيلد" الإلكتروني اليوم الأحد: يبنغي أن يلعب توماس مولر مع المنتخب الألماني مرة أخرى، لن يكون لدى يواخيم أي مشكلة إذا أعاده للفريق.

وكان مولر (30 عاماً) مؤثرا في الفوز الكبير الذي حققه بايرن على

وألمح بيكنباور إلى إنه لم يكن ظروف مولر مع بايرن ميونخ سهلة وجلس على مقاعد البدلاء لفترة طويلة ولعب على نفسه وطور من أدائه وسوف يساعد ويضيف للمنتخب الألماني. يكون لدى يواخيم أي مشكلة إذا أعاده للفريق.وكان مولر (30 عاماً) مؤثرا في الفوز الكبير الذي حققه بايرن على برشلونة 8 - 2 في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وصعود الفريق للدور قبل النهائي حيث يواجه ليون يوم الأربعاء المقبل، حيث يسعى بايرن للتتويج بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخه.وألمح بيكنباور إلى إنه لم يكن ظروف مولر مع بايرن ميونخ سهلة وجلس على مقاعد البدلاء لفترة طويلة ولعب على نفسه وطور من أدائه وسوف يساعد ويضيف للمنتخب الألماني.

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