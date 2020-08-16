نجم برشلونة السابق يشيد بالتعاقد مع ترينكاو

أشاد البرتغالي ديكو نجم فريق برشلونة الإسباني السابق، بتعاقد إدارة النادي الكتالوني مع اللاعب الشاب فرانسيسكو ترينكاو، والقادم من نادي سبورتنج براجا البرتغالي.
ونقلت الصحافة الإسبانية تصريحات ديكو، التي أكد فيها على انتظار اللاعب الشاب مستقبل كبير مع برشلونة، مشيراً إلى معرفته الشخصية به وبإمكاناته الفنية وإجادته للعب بالقدم
ويجيد ترينكاو صاحب الـ 20 عاماً اللعب في مركز الهجوم ، كما سبق له تمثيل منتخب البرتغال تحت 21 عاماً.
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