ويفا يعلن الأهداف المرشحة في اختيارات الأفضل بربع نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا اليوم الأحد، الأهداف المرشحة في اختيارات الأفضل خلال مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأشار الاتحاد عبر بيان رسمي ، إلى الأهداف الأربعة التي سيتم الاختيار
ويتنافس على لقب الهدف الأفضل كل من ..
هدف جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ في شباك برشلونة .
هدف لويس سواريز لاعب برشلونة في شباك البايرن .
هدف ماكسويل كورني لاعب ليون الفرنسي في شباك مانشستر سيتي .
هدف تشوبو موتينج لاعب باريس سان جيرمان في أتالانتا الإيطالي.
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