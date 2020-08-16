فيفا ينشر مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، مساء اليوم الأحد، مواعيد مباريات الدور النصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا .

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج

يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجاري، بينما تقام مباراة ليون و وبايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 أغسطس.

وأصبح نصف نهائي دورى الأبطال ألماني فرنسي بعد تاهل فريقين من كل بلد منهما، وبعد خروج كلا من برشلونة و مانشستر سيتي وأتالانتا و أتليتكو مدريد، ومن قبلهم في دور ال16 ودع ريال مدريد البطولة .