فيفا ينشر مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، مساء اليوم الأحد، مواعيد مباريات الدور النصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا .
وتقام مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيجيوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجاري، بينما تقام مباراة ليون و وبايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 أغسطس.
وأصبح نصف نهائي دورى الأبطال ألماني فرنسي بعد تاهل فريقين من كل بلد منهما، وبعد خروج كلا من برشلونة و مانشستر سيتي وأتالانتا و أتليتكو مدريد، ومن قبلهم في دور ال16 ودع ريال مدريد البطولة .
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