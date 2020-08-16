الإسماعيلي يكثف مفاوضاته لتجديد عقد فخر الدين بن يوسف

أكد محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن النادي ما زال متمسكًا باستمرار اللاعب فخر الدين بن يوسف بين صفوف فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة.

أبو جريشة في تصريحات عبر

برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو: "تحدثنا مع اللاعب للحضور إلى مصر من أجل الجلوس مع الإدارة والتفاوض بشأن البقاء مع الفريق".

وأضاف أبو جريشة: "نتمنى أن يتواجد فخر الدين بن يوسف في صفوف الإسماعيلي، لو أراد التجديد".

واختتم: "مجلس الإدارة متمسك بكل اللاعبين، خصوصًا أن وضع الإسماعيلي في جدول الدوري لا يليق به، ولدينا مواجهات قوية في البطولة العربية، ونحتاج مساندة قوية من الجماهير والإعلام".