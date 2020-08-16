أكد محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن النادي ما زال متمسكًا باستمرار اللاعب فخر الدين بن يوسف بين صفوف فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة.
أبو جريشة في تصريحات عبربرنامج ملعب الصقر المذاع على راديو: "تحدثنا مع اللاعب للحضور إلى مصر من أجل الجلوس مع الإدارة والتفاوض بشأن البقاء مع الفريق".
وأضاف أبو جريشة: "نتمنى أن يتواجد فخر الدين بن يوسف في صفوف الإسماعيلي، لو أراد التجديد".
واختتم: "مجلس الإدارة متمسك بكل اللاعبين، خصوصًا أن وضع الإسماعيلي في جدول الدوري لا يليق به، ولدينا مواجهات قوية في البطولة العربية، ونحتاج مساندة قوية من الجماهير والإعلام".
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يكثف مفاوضاته لتجديد عقد فخر الدين بن يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.