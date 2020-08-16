أبوجريشة يُنهي الجدل حول مستقبل باهر المحمدي مع الإسماعيلي

أنهى محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، الجدل الدائر حول مستقبل نجم الفريق باهر المحمدي، بعد الأنباء التي ترددت حول اقترابه من الرحيل.
وقال أبوجريشة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقرالمذاع على راديو: "اللاعب بدأ يتدرب معنا، وهو من أهم اللاعبين في الإسماعيلي، وتلقى بعض العروض الرسمية، لكن إدارة النادي تمسكت به في ظل حاجة الفريق لجهوده".
وأضاف: "متمسكين بكل اللاعبين، ومستغرب من الحديث كثيرًا عن موقف باهر وعبدالرحمن مجدي".
واختتم: "مجلس الإدارة متمسك بكل اللاعبين، خصوصًا أن وضع الإسماعيلي في جدول الدوري لا يليق به، ولدينا مواجهات قوية في البطولة العربية، ونحتاج مساندة قوية من الجماهير والإعلام".
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