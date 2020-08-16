أبوجريشة يكشف تفاصيل أزمة مباراة الإسماعيلي والمصري

أكد محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أنه تم التوجه لخوض لقاء المصري البورسعيدي، بعد مخاطبات رسمية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة المباراة في موعدها.

وقال أبوجريشة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو: "الأمور بدأت يحدث فيها

حلول بشأن عودة اللاعبين الأجانب، كان هناك بعض الأزمات بسبب التأشيرات، نحتاج اللاعبين في المباريات المقبلة".

وأضاف: "صفحة لقاء المصري أغلقت تمامًا، لدينا علاقات تاريخية مع الفريق البورسعيدي، أرسلنا أكثر من استفسار لاتحاد

الكرة، وتم التأكيد على إقامة المباراة في موعدها".

وواصل: "قمنا بتأخير السفر إلى الإسكندرية، حتى صدور بيان من الجبلاية بإقامة المباراة في موعدها، لم نكن نمانع مطلقًا في تأجيل المباريات".

وأكمل: "الحالات في الإسماعيلي كانت سلبية، وكنا جاهزين للمباراة، ونتمنى الشفاء لجميع لاعبي والجهاز الفني لفريق المصري، ولا نعرف ماذا سيفعل اتحاد الكرة بشأن تلك المباراة؟".