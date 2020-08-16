رياضة | إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تهديد أحمد فتحي لناديه الجديد بيراميدز بعد اقترابه من ضم رمضان صبحي.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أحمد فتحي لاعب الأهلي، الذي سينتقل إلي نادي بيراميدز بداية الموسم المقبل، طلب من مسئولي النادي السماوي مساواته برمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.

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وقال عمر ربيع ياسين ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان صبحي سيحصل تقريبًا علي 33.5 مليون جنيه في الموسم، وأحمد فتحي طلب المساواة به".

وأتم: "أحمد فتحي هدد بالاستمرار مع الأهلي وعدم تفعيل تعاقده مع الفريق حال عدم تلبية رغباته والمساواة برمضان صبحي".

وكان الأهلي أعلن رحيل رمضان صبحي ورغبته في الانتقال إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.