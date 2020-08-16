اخبار الرياضه

رياضة | مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي ينتظر موافقة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم أن إدارة السيتي تنتظر إعلان ميسي الرحيل عن برشلونة، ومن ثم التحرك رسميا لضمه.

Advertisements

ويثق الفريق الإنجليزي في قدراته المالية من أجل إنجاز صفقة ميسي خاصة في ظل حاجة برشلونة للأموال.

وكان إنتر ميلان الإيطالي مهتما بشكل كبير بالحصول على توقيع قائد برشلونة مؤخرا.

ويعاني ميسي حالة من اليأس والإحباط في الأيام الجارية، بعد السقوط المذل لفريقه أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ، وقبلها فشل الفريق في التتويج بأي بطولة على الصعيد المحلي، حيث خسر لصالح غريمه التقليدي ، كما خسر في منتصف الموسم كأس السوبر المحلي لصالح الملكي أيضا.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا