رياضة | مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي ينتظر موافقة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم أن إدارة السيتي تنتظر إعلان ميسي الرحيل عن برشلونة، ومن ثم التحرك رسميا لضمه.

Advertisements

ويثق الفريق الإنجليزي في قدراته المالية من أجل إنجاز صفقة ميسي خاصة في ظل حاجة برشلونة للأموال.

وكان إنتر ميلان الإيطالي مهتما بشكل كبير بالحصول على توقيع قائد برشلونة مؤخرا.

ويعاني ميسي حالة من اليأس والإحباط في الأيام الجارية، بعد السقوط المذل لفريقه أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في دوري أبطال أوروبا، وقبلها فشل الفريق في التتويج بأي بطولة على الصعيد المحلي، حيث خسر الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، كما خسر في منتصف الموسم كأس السوبر المحلي لصالح الملكي أيضا.