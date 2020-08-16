رياضة | فلامينجو يتجاوز كوريتيبا ويحقق فوزه الأول بالدوري البرازيلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فلامينجو يتجاوز كوريتيبا ويحقق فوزه الأول بالدوري البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل فريق فلامينجو فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري البرازيلي وتغلب على مضيفه كوريتيبا 1 /صفر فجر الأحد في المرحلة الثالثة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل بالميراس مع جوياس 1 /1 وجريميو مع كورينثيانز باوليستا سلبيا.

وقاد جيورجيان دي اراسكايتا فريقه فلامينجو للفوز على ملعب كوريتيبا بهدف سجله في الدقيقة 28.

ورفع فلامينجو رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العاشر بعد أن حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم عقب خسارته في أول مباراتين له، في الوقت الذي ظل فيه كوريتيبا في المركز الأخير بدون نقاط.