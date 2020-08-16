رياضة | فايلر يعيد أزارو للأهلي.. ومركز جديد لجونيور أجايي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يعيد أزارو للأهلي.. ومركز جديد لجونيور أجايي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي يدرس إعادة جونيور أجايي لمركز المهاجم الصريح.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "فايلر يدرس إعادة جونيور أجايي لقيادة هجوم الأهلي في المباريات المقبلة بعد المستوى المتواضع لعدد من اللاعبين في هذا المركز".

وأضاف:" أن إدارة الأهلي قررت بنسبة كبيرة إعادة وليد آزارو لقيادة الهجوم بعد ضياع صفقة جاكسون موليكا".

وواصل:" هناك نية لتجديد عقد وليد آزارو، وإعادة تسجيله ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل".