رياضة | المقاصة: الزمالك فاز بالحظ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة: الزمالك فاز بالحظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك، لكن التوفيق كان حليف الفريق الأبيض.

وقال حمد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الشوط الأول لم يكن هناك فرص للزمالك، وكان من الوارد أن يسجل المقاصة أهداف في الشوط الأول".

وأضاف:" في الشوط الثاني قدم الفريقين مباراة جيدة أيضا، ولكن مع نزول حسام أشرف ساهم في زيادة الضغط وصناعة عدة فرص للزمالك، حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز".

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وواصل:" نحاول العمل بهدوء وعدم وضع ضغوط نفسية، وسنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة، أمام الجونة، وهدفنا حصد النقاط الثلاث".

وأكمل:" المراكز الأخيرة في الجدول ستشهد صراع بين عدة فرق، وفي حالة فوز أي فريق فأنه سيصعد عدة مراكز".

وأكد حمد أن هناك عدة غيابات، وقال: "نفقد باولن فوافي وعمرو مرعي وأحمد محسن وحسني فتحي وميدو جابر، وهؤلاء لاعبين مؤثرين للغاية، لكن معتادين في العمل مع إيهاب جلال على أن يكون كل العناصر في مستوى واحد وجاهزين للمباريات".