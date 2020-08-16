رياضة | المقاصة: الزمالك فاز بالحظ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة: الزمالك فاز بالحظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك، لكن التوفيق كان حليف الفريق الأبيض.
وقال حمد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الشوط الأول لم يكن هناك فرص للزمالك، وكان من الوارد أن يسجل المقاصة أهداف في الشوط الأول".
وأضاف:" في الشوط الثاني قدم الفريقين مباراة جيدة أيضا، ولكن مع نزول حسام أشرف ساهم في زيادة الضغط وصناعة عدة فرص للزمالك، حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز".
وواصل:" نحاول العمل بهدوء وعدم وضع ضغوط نفسية، وسنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة، أمام الجونة، وهدفنا حصد النقاط الثلاث".
وأكمل:" المراكز الأخيرة في الجدول ستشهد صراع بين عدة فرق، وفي حالة فوز أي فريق فأنه سيصعد عدة مراكز".
وأكد حمد أن هناك عدة غيابات، وقال: "نفقد باولن فوافي وعمرو مرعي وأحمد محسن وحسني فتحي وميدو جابر، وهؤلاء لاعبين مؤثرين للغاية، لكن معتادين في العمل مع إيهاب جلال على أن يكون كل العناصر في مستوى واحد وجاهزين للمباريات".